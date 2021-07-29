شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ودعوا أولمبياد طوكيو مرفوعى الرأس رغم عدم تحقيق ميدالية.. أبرزهم عمر عصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار كل متابعى الرياضات المختلفة صوب العاصمة اليابانية طوكيو لمتابعة دورة الألعاب الأوليمبية، التى تلعب فى الوقت الحالى، وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

وتعد بعثة مصر فى طوكيو هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا وفقا لما أرسلته اللجنة الأولمبية إلى نظيرتها الدولية.

ونجحت مصر فى تحقيق ميداليتين برونزيتين، جاءت عن طريق هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بعد الفوز على لاعبة أمريكا فى منافسات الترضية، ووقفت هداية على المنصة بجانب لاعبتى الذهب والفضة، كما تمكن سيف عيسى من الفوز على الإيطالى سيمون أليسيو، فى ربع نهائى التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائى لمنافسات فردى الرجال وزن 80 كجم قبل أن يتوج فى النهاية بالميدالية البرونزية.

ولكن هناك لاعبين خطفوا قلوب المصريين خلال المنافسات الحالية، إلا أن القرعة حرمتهم من خطف ميدالية لمصر، واكتفوا بالتمثيل المشرف للفراعنة، وتعول عليهم الجماهير فى المسابقات المقبلة.

ونستعرض أبرز اللاعبين الذين تألقوا فى الأولمبياد حتى الآن ولم يحققوا ميدالية فى التقرير التالى..

عمر عصر

خطف عمر عصر لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر لتنس الطاولة، الأضواء خلال مشاركته فى أولمبياد طوكيو، بعد المستوى المميز الذى قدمه فى البطولة وكان قريبا من تحقيق ميدالية لولا صعوبة القرعة التى وضعته فى الطريق الصعب.

وودع عمر عصر أولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام منافسه لاعب الصين لونج ما "المصنف الأول" والحاصل على لقب بطولة العالم فى تنس الطاولة 3 مرات، بالإضافة إلى ذهبية دورة الألعاب الأولمبية الماضية فى ريودى جانيرو، فى الدور ربع النهائى بنتيجة 4/1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7/11، 9/11، 6/11، 13/11، 11/6.

وكان عمر عصر حقق إنجازاً فريداً بعدما فاز على منافسه يوان تشونج لاعب تايوان بنتيجة 4/3، فى مباراة دور الـ 16 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/8، 6/11، 11/8، 7/11، 11/9، 5/11، 11/7.

محمد ماهر حمزة

قدم المصرى محمد ماهر حمزة لاعب سلاح الشيش، مستوى مبهرا خلال مشاركته فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما أطاح بالإيطالى أندريا كاسارا بطل العالم بنتيجة 15/13 فى دور الـ16، لكنه ودع البطولة أمام منافسه التشيكي ألكسندر، ضمن منافسات ربع نهائي سلاح الشيش بنتيجة 15/9، لكن ينتظر من محمد ماهر الكثير خاصة في أولمبياد باريس المقبلة.

منتخب السلاح

نجح المنتخب الوطنى فى سلاح السابر فى تحقيق إنجاز تاريخى للسلاح المصرى بعد احتلال المركز الخامس فى أولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على إيران فى المباراة التصنيفية بنتيجة 45-24، وقدم المنتخب أداء رائعاً، حيث يضم كل من زياد السيسى، ومحمد عامر، ومهاب سامر، والبديل الذى شارك ضد إيران مدحت معتز.

ويعتبر هذا المركز الأفضل لمصر فى فرق السلاح، حيث حصد المنتخب فى أولمبياد بكين 2008 المركز الثامن.

وبدأ منتخب مصر مشواره فى البطولة ضد اليابان فى ثمن النهائى، ليفوز المنتخب 45-32، ولكن فى دور الثمانية، واجه منتخب مصر المصنف الأول كوريا الجنوبية، وخسر 45-37.

وفاز بعدها منتخب مصر على المنتخب الروسى 45-41، ليتأهل لمواجهة إيران ويحصد المركز الخامس.