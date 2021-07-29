شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. سيدات سلاح الشيش يخسرن من اليابان ويواجهن المجر على المركز السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب سيدات سلاح الشيش من منتخب اليابان، في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بنتيجة 45/ 27، ليضربن موعدا مع المجر لتحديد المركزين السابع والثامن، في الساعة 8:10 صباحا، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكانت سيدات سلاح الشيش، خسرت من المنتخب الروسى "المصنف الأول" بنتيجة 45/ 21، فى تصفيات ربع نهائى. ويمثل منتخب سيدات مصر كل من يارا الشرقاوي ونورا محمد ونهى هاني ومريم الزهيري.

في المقابل نجح المنتخب الوطنى فى سلاح السابر فى تحقيق إنجاز تاريخى للسلاح المصرى بعد احتلال المركز الخامس فى أولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على إيران فى المباراة التصنيفية بنتيجة 45-24، وقدم المنتخب أداء رائعاً حيث يضم كل من زياد السيسى، ومحمد عامر، ومهاب سامر، والبديل الذى شارك ضد إيران مدحت معتز.

ويعتبر هذا المركز الأفضل لمصر فى فرق السلاح، حيث حصد المنتخب فى أولمبياد بكين 2008 المركز الثامن.

وبدأ منتخب مصر مشواره فى البطولة ضد اليابان فى ثمن النهائى، ليفوز المنتخب 45-32، ولكن فى دور الثمانية، واجه منتخب مصر المصنف الأول كوريا الجنوبية، وخسر 45-37.

وفاز بعدها منتخب مصر على المنتخب الروسى 45-41، ليتأهل لمواجهة إيران ويحصد المركز الخامس.