شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. المصري الأصل شادى النحاس يخوض دور الترضية على البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض شادي النحاس "مصري الأصل" صاحب الجنسية الكندية، دور الترضية للمنافسة على الميدالية البرونزية، بعد الهزيمة أمام بطل جورجيا فارلام ليبارتيلانى المصنف الأول في دور الثمانية في منافسات الجودو.

وكان شادي النحاس أطاح ببطل أذربيجان من دور الـ16 فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، كما فاز على الإماراتي إيفان ريمارينكو بنتيجة 10 / 0 في دور الـ32.

في المقابل، ودع رمضان درويش منافسات الجودو في دورة الألعاب الأولمبية من ثمن نهائي بعد الهزيمة بالإنذارات أمام المصنف الأول عالميا الجورجي فارلام ليبارتيلياني.

وكان بطل الجودو المصري تأهل إلى دور الـ 16 لأولمبياد طوكيو في منافسات الجودو وزن أقل من 100 كجم بعد الفوز على بطل باكستان شاه حسين.

وفاز درويش على بطل باكستان بالإنذارات 10-0 ويتأهل إلى ثمن نهائي وزن 100 كجم في الجودو لمواجهة بطل جورجيا فارلام ليبارتيلانى المصنف الأول، وصاحب فضية ريو 2016 في وقت لاحق من اليوم.

تأهل رمضان درويش إلى أولمبياد طوكيو من خلال الرانك العالمى والنقاط التى جمعها من المشاركة فى البطولات خلال الفترة الماضية.