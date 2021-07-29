شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. أحمد زاهر يودع منافسات رماية الحفرة بعد الحصول على 120 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع الرامى أحمد زاهر، بطل مصر في الرماية، منافسات رماية الحفرة بعدما حقق 120 نقطة من أصل 125، خلال الخمس جولات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان أحمد زاهر حقق العلامة الكاملة برصيد 25 طبقا من أصل 25 في الجولة الرابعة ليعيد الآمال مرة أخرى، إلا أن الجولة الأخيرة بددت كل الآمال.

كما فشل عبد العزيز محيلبة فى التأهل لنهائي الرماية (حفرة)، بعد أن أهدر محاولتين من أصل 25 في الجولة الأخيرة، بعدما أخفق في طبقين من 25 في الجولة الأخيرة ليصبح مجموعة 121 من 125 ويودع الأولمبياد رسميا.

وفي مايو الماضى توج الرامى عبد العزيز محيلبة بالميدالية البرونزية فى منافسات التراب ببطولة كأس العالم فى إيطاليا محققا 36/40 طلقة فى النهائى.

فيما توج شقيقه الرامى عزمى محيلبة بذهبية بطولة كأس العالم للرماية فى منافسات الإسكيت بعد التفوق على الأمريكى هانكوك فى النهائيات محققا العلامة الكاملة.

وتأهل محيلبة إلى نهائى كأس العالم للرماية بمنافسات الإسكيت فى ظل تحقيقه 124 طبقا من أصل 125 فى التصفيات التى أقيمت على مدار يومين.