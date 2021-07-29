شكرا لقرائتكم خبر عن اولمبياد طوكيو .. 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى لـ193 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم الخميس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 عن 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا متعلقة بالألعاب الأولمبية، من بينهم ثلاثة رياضيين، وارتفع العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في الأولمبياد إلى 193 منذ أول شهر يوليو.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 أبلغت اليوم الخميس عن 24 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا مرتبطة بالألعاب، وهي أعلى نسبة خلال 24 ساعة منذ بدء تجميع الإصابات منذ بداية هذا الشهر.

وسجلت المدينة المضيفة للأولمبياد طوكيو 3177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم أمس الأربعاء، مسجلة رقما قياسيا يوميا لليوم الثاني على التوالي، حيث أدى ارتفاع عدد الإصابات إلى الضغط على المستشفيات، كما ذكرت وسائل إعلام يابانية أن عدد الحالات الجديدة على مستوى البلاد تجاوز 9500 حالة لأول مرة.

جدير بالذكر أن حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو تغطى حتى 22 أغسطس كامل فترة الألعاب الأولمبية التي تقام ليوم 8 أغسطس المقبل.