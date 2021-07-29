أولمبياد طوكيو .. أمريكا تفوز بذهبية فى منافسات السباحة 800 متر حرة

القاهرة - سامية سيد - نجح السباح الأمريكي روبرت فينكه في التتويج بالميدالية الذهبية فى منافسات السباحة 800 متر حرة رجال، خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، فيما حقق ‏الإيطالي بالترينيري الميدالية الفضية، وحصدت أوكرانيا الميدالية البرونزية.

كما أحرزت كرواتيا الميدالية الذهبية في منافسات القارب الثنائي للرجال في التجديف، في إطار دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وفاز الثنائي مارتن وفالينت سينكوفيتش بالميدالية الذهبية لكرواتيا، وذلك بعد احتلال صدارة المنافسات.

وحصلت رومانيا على الميدالية الفضية بعد احتلالها المركز الثاني، بينما حصدت الدنمارك على الميدالية البرونزية بعدما جاءت في المركز الثالث.

وبرقم أولمبي جديد الأسترالي يتوج بذهبية سباق 200 متر صدر رجال، فيما عادت الفضية لهولندا والبرونزية لفنلندا.