شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. عبد العزيز محيلبة يفشل فى التأهل لنهائى الرماية ويودع الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل عبد العزيز محيلبة فى التأهل لنهائي الرماية (حفرة)، بعد أن أهدر محاولتين من أصل 25 في الجولة الأخيرة.

عبد العزيز محيلبة فشل في طبقين من 25 في الجولة الأخيرة ليصبح مجموعة 121 من 125 ويودع الأولمبياد رسميا.

وفي مايو الماضى توج الرامى عبد العزيز محيلبة بالميدالية البرونزية فى منافسات التراب ببطولة كأس العالم فى إيطاليا محققا 36/40 طلقة فى النهائى.

فيما توج شقيقه الرامى عزمى محيلبة بذهبية بطولة كأس العالم للرماية فى منافسات الإسكيت بعد التفوق على الأمريكى هانكوك فى النهائيات محققا العلامة الكاملة.

وتأهل محيلبة إلى نهائى كأس العالم للرماية بمنافسات الإسكيت فى ظل تحقيقه 124 طبقا من أصل 125 فى التصفيات التى أقيمت على مدار يومين.