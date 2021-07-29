درويش يخسر أمام المصنف الأول عالميًا في الجودو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

خسر المصري رمضان درويش في ثمن نهائي منافسات الجودو ميزان 100 كيلو جرام، خلال المباراة التي جمعته بالمصنف الأول عالميًا، الجورجي فارلام ليبارتيلياني خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وتأهل رمضان درويش إلى دور الـ16، بعدما فاز على البطل الباكستاني شاه حسين شاه في دور الـ32 من المنافسات الذي أقيم فجر الخميس.

واستطاع رمضان درويش أن يتجاوز البطل الباكستاني بنتيجة 10-0 بالإنذارات خلال المباراة التي لم تدم إلا دقائق قليلة.

وينتظر رمضان درويش موقف منافسه فارلام ليبارتيلياني في باقي المنافسات أملًا في خوض الترضية.