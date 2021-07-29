شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للمنتخب الأوليمبى استعدادا لمواجهة البرازيل بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأوليمبي تدريبات استشفائية للاعبين الذىن شاركوا أمس فى مباراة أستراليا فى الجولة الثالثة لأولمبياد طوكيو، والتي فاز بها الفراعنة 2 / 0 وتأهل لدور الـ8 لمواجهة البرازيل، وذلك لعلاج الإجهاد بعد المجهود المبذول من اللاعبين فى الثلاث جولات الماضية.
وتغادر بعثة المنتخب الوطني الأولمبي مدينة مياجي صباح اليوم الخميس، متوجهة إلى مدينة طوكيو التي تبعد 30 كم عن مدينة سايتاما، حيث يواجه البرازيل فى دور الثمانية يوم السبت المقبل فى تمام الثانية عشرة ظهرا.
وحقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0، ويتأهل في عن مجموعة الموت التى ضمت الأرجنتين وإسبانيا، لمواجهة البرازيل.
أحرز هدفي منتخب مصر الأولمبي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44، وعمار حمدي في الدقيقة 85، ونجح المنتخب المصري في الاستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى، ووصل لمرمي المنتخب الأسترالي أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن وياسر ريان ورمضان صبحي، لكن دون ترجمة لأهداف، وهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالي على الكرة في وسط ملعب الفراعنة.
وبدأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي وأحمد حجازي وأسامة جلال وكريم العراقي ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وأكرم توفيق، وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وأحمد ريان.