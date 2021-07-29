شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للمنتخب الأوليمبى استعدادا لمواجهة البرازيل بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأوليمبي تدريبات استشفائية للاعبين الذىن شاركوا أمس فى مباراة أستراليا فى الجولة الثالثة لأولمبياد طوكيو، والتي فاز بها الفراعنة 2 / 0 وتأهل لدور الـ8 لمواجهة البرازيل، وذلك لعلاج الإجهاد بعد المجهود المبذول من اللاعبين فى الثلاث جولات الماضية.

وتقام مباراة المنتخب الأولمبى مع منتخب البرازيل يوم السبت المقبل، فى دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020، ومن المنتظر أن تستغرق رحلة الفريق عبر القطار 5 ساعات.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني الأولمبي مدينة مياجي صباح اليوم الخميس، متوجهة إلى مدينة طوكيو التي تبعد 30 كم عن مدينة سايتاما، حيث يواجه البرازيل فى دور الثمانية يوم السبت المقبل فى تمام الثانية عشرة ظهرا.