شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020 .. المصرى الأصل شادى النحاس يضع كندا فى ربع نهائي الجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل شادي النحاس "مصري الأصل"، صاحب الجنسية الكندية، عروضه القوية وتأهل لدور الثمانية من منافسات الجودو بعدما أطاح ببطل أذربيجان من دور الـ16 فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان شادى النحاس تأهل لدور الـ16 من منافسات الجودو بعد تغلبه على الإماراتي إيفان ريمارينكو بنتيجة 10 / 0.

في المقابل، ودع رمضان درويش منافسات الجودو في دورة الألعاب الأولمبية من ثمن نهائي بعد الهزيمة بالإنذارات أمام المصنف الأول عالميا الجورجي فارلام ليبارتيلياني.

وكان بطل الجودو المصري تأهل إلى دور الـ 16 لأولمبياد طوكيو في منافسات الجودو وزن أقل من 100 كجم بعد الفوز على بطل باكستان شاه حسين.

وفاز درويش على بطل باكستان بالإنذارات 10-0 ويتأهل إلى ثمن نهائي وزن 100 كجم في الجودو لمواجهة بطل جورجيا فارلام ليبارتيلانى المصنف الأول، وصاحب فضية ريو 2016 في وقت لاحق من اليوم.

تأهل رمضان درويش إلى أولمبياد طوكيو من خلال الرانك العالمى والنقاط التى جمعها من المشاركة فى البطولات خلال الفترة الماضية.