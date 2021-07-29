شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. عبدالخالق البنا يلعب على المراكز من 13 لـ18 فى منافسات التجديف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهل عبد الخالق البنا، لاعب المنتخب الوطني للتجديف، إلى النهائي c فى تجديف للقارب الفردي بمجدافين، وهو سباق لتحديد المراكز من 13 لـ 18 بعد أن احتل المركز الثانى فى نصف نهائي c خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وفشل عبد الخالق البنا فى التأهل إلى نصف نهائي منافسات التجديف، وذلك بعدما احتل المركز الخامس بزمن 7 دقائق و32 ثانية، ليودع البطولة، حيث يتأهل فقط أول 3 لاعبين من كل تصفية إلى نصف النهائي، وبالتالى يلعب البنا على تحديد المراكز فقط.
وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا، مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.