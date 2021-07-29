شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. عبدالخالق البنا يلعب على المراكز من 13 لـ18 فى منافسات التجديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل عبد الخالق البنا، لاعب المنتخب الوطني للتجديف، إلى النهائي c فى تجديف للقارب الفردي بمجدافين، وهو سباق لتحديد المراكز من 13 لـ 18 بعد أن احتل المركز الثانى فى نصف نهائي c خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وفشل عبد الخالق البنا فى التأهل إلى نصف نهائي منافسات التجديف، وذلك بعدما احتل المركز الخامس بزمن 7 دقائق و32 ثانية، ليودع البطولة، حيث يتأهل فقط أول 3 لاعبين من كل تصفية إلى نصف النهائي، وبالتالى يلعب البنا على تحديد المراكز فقط.