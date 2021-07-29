المتطوعون فى أولمبياد طوكيو يهنئون شوقى غريب بعد الفوز على أستراليا.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن المتطوعون فى أولمبياد طوكيو يهنئون شوقى غريب بعد الفوز على أستراليا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص المتطوعون في مدينة مياجي بأولمبياد طوكيو على تهنئة شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بعد الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، والتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة البرازيل يوم السبت المقبل.
وتغادر اليوم، الخميس، بعثة المنتخب الوطني الأولمبي مدينة مياجي، متوجهة إلى مدينة طوكيو، بعد أدائها لمباراة أستراليا في ختام المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم في الدورة الأولمبية.
وحقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0، ويتأهل في عن مجموعة الموت التى ضمت الأرجنتين وإسبانيا، لمواجهة البرازيل.
أحرز هدفي منتخب مصر الأولمبي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44، وعمار حمدي في الدقيقة 85، ونجح المنتخب المصري في الاستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى، ووصل لمرمي المنتخب الأسترالي أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن وياسر ريان ورمضان صبحي، لكن دون ترجمة لأهداف، وهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالي على الكرة في وسط ملعب الفراعنة.
وبدأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي وأحمد حجازي وأسامة جلال وكريم العراقي ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وأكرم توفيق، وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وأحمد ريان.