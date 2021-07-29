شكرا لقرائتكم خبر عن المتطوعون فى أولمبياد طوكيو يهنئون شوقى غريب بعد الفوز على أستراليا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المتطوعون في مدينة مياجي بأولمبياد طوكيو على تهنئة شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بعد الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، والتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة البرازيل يوم السبت المقبل.

وتغادر اليوم، الخميس، بعثة المنتخب الوطني الأولمبي مدينة مياجي، متوجهة إلى مدينة طوكيو، بعد أدائها لمباراة أستراليا في ختام المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم في الدورة الأولمبية.

وتقام مباراة المنتخب الأولمبى مع منتخب البرازيل يوم السبت المقبل، فى دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020، ومن المنتظر أن تستغرق رحلة الفريق عبر القطار 5 ساعات.