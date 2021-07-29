شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. ماجى عشماوي تودع تصفيات رماية التراب فى المركز الـ22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت الرامية ماجي عشماوي منافسات تصفيات الرماية (حفرة)، بعد احتلالها المركز الـ22 بـ113 نقطة من أصل 125، لتودع المنافسات، حيث تتأهل أول 6 متنافسات للنهائي.

وكانت ماجى عشماوى أنهت الجولة الرابعة بـ22 طبقا ليصبح مجموعها 89 من أصل 100 قـبـل الـجـولـة الأخيرة احتلت بها المركز الـ24 من أصل 26 فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكانت ماجى عشماوى أخفقت فى كسر 6 أطباق من أصل 25 طبقا خلال الجولة الأولى من تصفيات الرماية "التراب"، لتنجح فى كسر 19 طبقا فقط فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وفى الجولة الثانية نجح فى كسر 24 طبقا من أصل 25 لتسجل 43 طبقا من 50، قبل أن تكسر 24 طبقا فى الجولة الثالثة و22 فى الجولة الرابعة.

ويتبقى لماجى عشماوى جولة واحدة فقط فى تصفيات رماية التراب، بعدما وصلت لـ89 طبقا، وهو الأمر الذى يصعب من مهمتها فى التأهل للدور النهائى بعدما فقدت أكثر من 11 طبقا خلال المراحل الماضية.