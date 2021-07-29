شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. رمضان درويش يودع منافسات الجودو من دور الـ16 بالخسارة أمام بطل العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع رمضان درويش منافسات الجودو في دورة الألعاب الأولمبية من ثمن نهائي بعد الهزيمة بنتيجة 10-1 أمام المصنف الأول عالميا الجورجي فارلام ليبارتيلياني.

وكان بطل الجودو المصري تأهل إلى دور الـ 16 لأولمبياد طوكيو في منافسات الجودو وزن أقل من 100 كجم بعد الفوز على بطل باكستان شاه حسين.

درويـش هـزم بـطـل بـاكـسـتـان بـالإنـذارات 10-0 وتـأهـل الـى ثـمـن نـهـائـي وزن 100 كـجـم فـي الـجـودو لـمواجـهـة بـطـل جـورجـيـا فارلام ليبارتيلاني الـمصـنـف الأول، وصاحب فضية ريو 2016، ليودع أمامه المنافسات.

تأهل رمضان درويش إلى أولمبياد طوكيو من خلال الرانك العالمى والنقاط التى جمعها من المشاركة فى البطولات خلال الفترة الماضية.

بدأ درويش ممارسة الجودو فى سن صغيرة، وتدرج فى اللعبة حتى وصل إلى العالمية، وسبق له المشاركة فى أولمبياد لندن 2012، وتم تكريمه من رئاسة الجمهورية أكثر من مرة وحصل على وسام الرياضة من الدرجة الأولى.

حقق درويش العديد من الميداليات فى مختلف البطولات وهى 14 ذهبية و10 فضيات، بالإضافة إلى 12 برونزية بمختلف البطولات الأفريقية والعربية وبطولات العالم والجائزة الكبرى وبطولات الجراند سلام والجراند برى. وكانت آخر بطولة توج بها ذهبية البطولة الأفريقية التى أقيمت فى مدغشقر ديسمبر الماضي.