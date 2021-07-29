شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي أفضل لاعب فى دور المجموعات بأولمبياد طوكيو فى استفتاء فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل أحمد حجازي، قائد المنتخب الأولمبي، المركز الأول في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعب في دور المجموعات، خلال منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، متفوقاً على الثلاثي "الياباني كوبو" و"البرازيلي ريتشارليسون" و"المكسيكي ألكسيس فيجا".

ونجح منتخب مصر الأولمبي في الصعود لدور الربع نهائي، وذلك بعد احتلال المركز الثاني فى المجموعة الثالثة، خلف منتخب إسبانيا متصدر الترتيب.

وصعد أحمد حجازى، كابتن منتخب مصر الأوليمبى، إلى المركز الثانى كأكثر لاعبى منتخب مصر مشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبى فى مباراة أستراليا فى ختام دور المجموعات بطوكيو 2020 والتى فاز بها الفراعنة الصغار بهدفين دون رد أحرزهما أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44، وعمار حمدي في الدقيقة 85، ليتأهل المنتخب الأوليمبى لدور الستة عشر بأولمبياد طوكيو ويضرب موعداً مع منتخب البرازيل.

وبات أحمد حجازى على موعد مع إنجاز فريد حال مشاركته فى مباراة منتخب البرازيل المقبلة، حيث سيخطف وقتها صدارة أكثر اللاعبين المصريين ظهوراً فى الأولمبياد.

وجاءت قائمة أكثر لاعبى منتخب مصر مشاركة فى الأولمبياد كالتالى:

- على الحسنى لاعب الأهلى والزمالك الأسبق.. 8 مباريات خلال ثلاث دورات "إنفرس 20 وباريس 24 وأمستردام 28"

- محمد بدوى لاعب المصرى الأسبق.. 8 مباريات خلال دورتين "روما 60 وطوكيو 64".

- أمين الأسناوى لاعب اتحاد السويس الأسبق.. 7 مباريات خلال دورتين "روما 60 وطوكيو 64".

- رفعت الفناجيلى لاعب الأهلى الأسبق.. 7 مباريات خلال دورتين "روما 60 وطوكيو 64".

- أحمد حجازى لاعب الإسماعيلى الأسبق.. 7 مباريات خلال دورتين "لندن 2012 وطوكيو 2020".

وتأهل منتخب الفراعنة لمواجهة البرازيل يوم السبت المقبل بدور الثمانية لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما تصدر راقصي السامبا ترتيب المجموعة الرابعة.