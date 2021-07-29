شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. سيدات سلاح الشيش يخسرن من روسيا فى ربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب سيدات سلاح الشيش، من المنتخب الروسى "المصنف الأول" بنتيجة 45/ 21، فى تصفيات ربع نهائى، في المباراة التي أقيمت منذ قليل ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ليلعبن على المراكز من الخامس إلى الثامن بعد قليل.

ونجح المنتخب الوطنى فى سلاح السابر فى تحقيق إنجاز تاريخى للسلاح المصرى بعد احتلال المركز الخامس فى أولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على إيران فى المباراة التصنيفية بنتيجة 45-24، وقدم المنتخب أداء رائعاً حيث يضم كل من زياد السيسى، ومحمد عامر، ومهاب سامر، والبديل الذى شارك ضد إيران مدحت معتز.

ويعتبر هذا المركز الأفضل لمصر فى فرق السلاح، حيث حصد المنتخب فى أولمبياد بكين 2008 المركز الثامن.

وبدأ منتخب مصر مشواره فى البطولة ضد اليابان فى ثمن النهائى، ليفوز المنتخب 45-32، ولكن فى دور الثمانية، واجه منتخب مصر المصنف الأول كوريا الجنوبية، وخسر 45-37.

وفاز بعدها منتخب مصر على المنتخب الروسى 45-41، ليتأهل لمواجهة إيران ويحصد المركز الخامس.