شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه أبها السعودي وديا اليوم فى ختام وديات معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره أبها السعودى في المباراة الودية المقرر لها الخامسة من مساء اليوم في ختام المباريات الودية التي يخوضها الزمالك استعدادا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

مباراة اليوم يعتمد عليها الفرنسي باتريس كارتيرون لتحديد الملامح الرئيسية للتشكيل الذي سيخوض به مباراة المحلة، خاصة أنه خاض مباراة منتخب القسم الثاني الودية التي أقيمت منذ أيام وانتهت بفوز الزمالك بسبعة أهداف، بالتشكيل الأساسي كاملا، بخلاف غياب محمود الحمدي الونش وامام عاشور المشاركان مع المنتخب الاوليمبي في اوليمبياد كوكيو المقامة حاليا.

ويستمر معسكر الفريق الحالي حتى موعد مباراة الاتحاد السكندري في الأسبوع الـ 29 للدوري، والمقرر لها 6 أغسطس المقبل والتي ستقام علي استاد الإسكندرية.

في نفس السياق انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق، وشارك الفهد الأسمر في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وانتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له.

فيما واصل حازم إمام برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل معاناته من إجهاد عضلي أدى لغيابه عن التدريبات الجماعية فى معسكر الفريق ببرج العرب.