شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: لم أحد احتياجات غزل المحلة الموسم المقبل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة أنه لم يتم تحديد احتياجات الفريق الموسم المقبل، وأنه سوف يناقش الأمر مع الإدارة عقب انتهاء الموسم الحالي، وذلك لعدم تشتيت اللاعبين الحاليين في المباريات المتبقية من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأوضح خالد عيد خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن تركيز الجهاز الفني الآن على مباراة الزمالك القادمة في بطولة الدورى المصرى الممتاز وتحقيق نتيجة إيجابية لضمان مركز متقدم في جدول ترتيب البطولة والابتعاد عن منطقة الهبوط.وأشار خالد عيد أنه لم يحدد مصيره حتى الآن من البقاء أو الرحيل عن قيادة فريق غزل المحلة.

وكانت قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك مع غزل المحلة، المؤجلة من الأسبوع 28 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل، باستاد الإسكندرية بدلا من القاهرة.