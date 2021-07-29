شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. أحمد زاهر ينهى الجولة الرابعة دون أخطاء ويواصل منافسته على التأهل فى الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك أحمد زاهر، بطل مصر في الرماية، بحظوظ التأهل للنهائيات بعدما أنهى الجولة الرابعة من منافسات رماية الحفرة محققا العلامة الكاملة برصيد 25 طبقا من أصل 25، ليصل رصيده إلى 96 طبقا من مائة فى انتظار الحسم وهدايا المنافسين في الجولة الخامسة والأخيرة.

وسجل الرامي المصري عبد العزيز محيلبة العلامة الكاملة 25 طبقا من 25 في الجولة الرابعة، ليسجل 98 طبقا من 100في مجموعة الجولات الأربعة المنقضية.

وارتقى محيلبة للمركز الثالث مكرر في منافسات الرماية، وقطع خطوة كبيرة للتأهل للنهائي إذا حافظ على نفس المعدل في الجولة الخامسة خاصة ان أكتر من منافس ضيعوا في هذه الجولة منهم الفيحان الكويتي ولاعب سان مارينو.

كان اللاعبان في الجولة الثالثة، أنهى عبد العزيز محيلبة لاعب الرماية منافسات من رماية الحفرة، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فى المركز التاسع بـ73 نقطة، أما أحمد زاهر فاحتل المركز الـ22 بـ71 نقطة، ومن المقرر أن تستمر المنافسات غداً الخميس، حيث يتأهل أول 6 متنافسين للدور النهائى.