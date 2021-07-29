شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز محيلبة ينهى الجولة الرابعة من الرماية بالعلامة الكاملة ويقفز للمركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الرامي المصري عبد العزيز محيلبة العلامة الكاملة في منافسات رماية الحفرة تمهيدي، محققا 25 طبقا من 25 في الجولة الرابعة، ليسجل 98 طبقا من 100 في مجموعة الجولات الأربعة المنقضية.

وارتقى محيلبة للمركز الثالث مكرر في منافسات الرماية، وقطع خطوة كبيرة للتأهل للنهائي إذا حافظ على نفس المعدل في الجولة الخامسة، خاصة أن أكثر من منافس ضيعوا في هذه الجولة منهم الفيحان الكويتي ولاعب سان مارينو.

وفي مايو الماضى توج الرامى عبد العزيز محيلبة بالميدالية البرونزية فى منافسات التراب ببطولة كأس العالم فى إيطاليا محققا 36/40 طلقة فى النهائى.

فيما توج شقيقه الرامى عزمى محيلبة بذهبية بطولة كأس العالم للرماية فى منافسات الإسكيت بعد التفوق على الأمريكى هانكوك فى النهائيات محققا العلامة الكاملة.

وتأهل محيلبة إلى نهائى كأس العالم للرماية بمنافسات الإسكيت فى ظل تحقيقه 124 طبقا من أصل 125 فى التصفيات التى أقيمت على مدار يومين.