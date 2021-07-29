شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. ماجى عشماوى تحتل المركز الـ24 فى تصفيات رماية التراب بعد 4 جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت ماجي عشماوي الجولة الرابعة من تصفيات رماية التراب بـ22 طبقا ليصبح مجموعها 89 من أصل 100 قـبـل الـجـولـة الأخيرة احتلت بها المركز الـ24 من أصل 26 فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكانت ماجى عشماوى أخفقت فى كسر 6 أطباق من أصل 25 طبقا خلال الجولة الأولى من تصفيات الرماية "التراب"، لتنجح فى كسر 19 طبقا فقط فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وفى الجولة الثانية نجح في كسر 24 طبق من أصل 25 لتسجل 43 طبقا من 50، قبل أن تكسر 24 طبقا في الجولة الثالثة و22 في الجولة الرابعة.

ويتبقى لماجى عشماوى جولة واحدة فقط في تصفيات رماية التراب، بعدما وصلت لـ89 طبقا، وهو الأمر الذى يصعب من مهمتها في التأهل للدور النهائي بعدما فقدت أكثر من 11 طبقا خلال المراحل الماضية

وكانت ماجى العشماوى تأهلت إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو بعد التتويج ببطولة أفريقيا التى أقيمت بالجزائر. ماجي عشماوي من مواليد 1992 تلعب فى نادي الصيد وتبلغ من العمر 29 عاما، بدأت ماجى العشماوي ممارسة الرماية منذ عام 2010 وانضمت للمنتخب عام 2012.

حققت إنجازا تاريخيا لأول مرة في تاريخ الرماية المصرية للسيدات، بدخولها ضمن العشر الأوائل عالميا واحتلالها المركز التاسع على العالم بالتصنيف الدولى.