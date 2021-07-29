شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مهارات وأهداف صفقة الأهلي المحتملة "ميسي إفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، لاسيما بعدما نال اللاعب إعجاب لجنة التخطيط والجهاز الفني للفريق الأحمر، ويضع مسئولي الأهلي اللمسات الأخيرة على صفقة ميكيسوني باعتباره من الصفقات التي حددها بيتسو موسيماني المدير الفني لتدعيم الهجوم الأحمر.

ونستعرض أبرز مهارات وأهداف ميكيسوني الملقب بـ"ميسي إفريقيا" وصفقة الأهلي المحتملة في الصيف المقبل:

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن الإدارة الحمراء عرضت مبلغ مليون و200 ألف دولار من أجل شراء جناح سيمبا التنزاني فيما تتمسك إدارة النادي التنزاني بالحصول على مليون ونصف المليون دولار للموافقة على بيع اللاعب، حيث ترحب إدارة سيمبا ببيع اللاعب في ظل حاجتها إلى مقابل مالي تستفيد منه في الإنفاق على الفريق الكروي.

وأكد المصدر، أن الصفقة في المراحل الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها بعد انتهاء فريق سيمبا من خوض نهائي كأس تنزانيا، وهي المباراة التي يحتاج خلالها الفريق التنزاني لجهود ميكيسوني، قبل أن يتم حسم الصفقة وإعلان انتقال اللاعب لبطل أفريقيا.