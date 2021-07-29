الميركاتو الصيفي 2021 |ا الشارقة يتفوق على الزمالك ويعلن خطف هداف الرجاء المغربي!

كشف نادي الشارقة الإماراتي عن توقيعه مع المهاجم الكونغولي بن مالانجو بشكل رسمي في ساعة متأخرة من مساء أمس الاربعاء قادماً من نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وتفوق الشارقة على نادي الزمالك المصري في سباق الظفر بخدمات هداف كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة الماضية 2021 بسبب العرض المالي القوي الذي وصل للرجاء من الإمارات.

وأعلن نادي الشارقة انضمام مالانجو بشكل رسمي عبر تويتر قائلاً «نرحب بانضمام الدولي الكونغولي بن مالانجو لقلعة الملوك قادماً من نادي الرجاء الرياضي المغربي بعقد يمتد لـ 3 مواسم».

ولم يكشف نادي الشارقة عن قيمة الصفقة المالية التي ظفر بها باللاعب صاحب الـ27 عامًا، إلا أن موقع هسبريس المغربي تحدث عن تلقي الرجاء لمبلغ 3.5 مليون دولار كقيمة لانتقال مالانجو إلى دوري الخليج العربي.

وقال بن مالانجو بعد توقيع العقود “سعادتي كبيرة بإتمام الانتقال إلى نادي الشارقة، والأكبر منها طموحاتي التي أحملها معي وأسعى لتحقيقها رفقة الفريق الذي حرصت على متابعة أخباره ومشاهدة عدد من مبارياته في الأيام الماضية”.

وأضاف بطل دوري أبطال أفريقيا مع مازيمبي الكونغولي قبل 6 سنوات “حققت كل البطولات الممكنة خلال مسيرتي مع الفرق الأفريقية، والآن أنا في تحد جديد وبطولات جديدة أتطلع لاحرازها مع الشارقة في الامارات وآسيا”.

وختم الدولي الكونغولي حديثه بالقول “أنا متعطش دائماً لحصد المزيد من الألقاب وإسعاد الجماهير التي تمثل هتافاتها الوقود الدافع لمضاعفة الجهد داخل الملعب وتقديم الأفضل”.