أولمبياد طوكيو: هزيمة ثالثة لتونس على يد الولايات المتحدة

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طوكيو: تضاءلت حظوظ تونس بالتأهّل إلى ربع نهائي مسابقة كرة الطائرة في أولمبياد طوكيو، وذلك بتلقّيها هزيمة ثالثة تواليًا وهذه المرة على يد الولايات المتحدة الأميركيّة، ثالثة النسخة الأخيرة، 1-3 في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية.

وكانت تونس خسرت المباراة الأولى أمام البرازيل حاملة اللّقب صفر-3 ثم الثانية أمام فرنسا بالنتيجة ذاتها، قبل أن تتلقّى الثالثة الثلاثاء على يد المنتخب الأميركي الذي عوّض هزيمته في الجولة الثانية أمام روسيا المشاركة تحت إسم اللّجنة الأولمبية الروسية، وحقّق فوزه الثاني بعدما حسم الأشواط الأول والثالث بنتيجة واحدة 25-14 والرابع 25-23، فيما خسر الثاني 23-25.

وتقبع تونس في ذيل المجموعة من دون نقاط بعد ثلاث جولات من أصل خمس، متخلّفة بفارق أربع نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهّل إلى ربع النهائي والذي تحتلّه فرنسا الخاسرة الأربعاء أمام الأرجنتين الخامسة 2-3 (25-23 و17-25 و20-25 و25-15 و13-15).

المجموعة الثانية

ويتأهّل إلى ربع النهائي أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كلّ من المجموعتين، وتتصدّر روسيا، رابعة أولمبياد ريو، المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة (تسع نقاط) بفوزها الثالث تواليًا وكان على حساب البرازيل حاملة اللّقب 3-صفر (الأشواط 25-22 و25-20 و25-20).

وتخوض تونس مباراتَيها الأخيرتَين ضدّ الأرجنتين الجمعة وروسيا في الأول من آب/أغسطس، وهي مطالَبة بالفوز بهما من أجل الإبقاء على حظوظها بالتأهّل إلى ربع النهائي.

وتحدّث اللّاعب التونسي مهدي بن شيخ عن الخسارة أمام الولايات المتحدة، قائلًا "أعلم بأنّهم أقوياء، وبالتالي كان علينا الحصول على النقاط في كلّ شوط بشكل ثابت".

وتطرّق إلى مواجهة الأرجنتين في الجولة الرابعة، مشدّدًا "سنبذل قصارى جهدنا وسنقدّم أفضل ما يمكننا لأنّنا نقاتل ضد فريق قوي".

ومن جهة المنتخب الأميركي الفائز بالذهبيّة في 1984 و1988 و2008 والبرونزيّة في 1992 و2016، علّق ماثيو أندرسون على خسارة شوط أمام التونسيّين بالقول "حتّى وإن كنت المرشّح الأوفر حظًّا للفوز، فمن الصعب أن تفوز بمباراة في الألعاب الأولمبيّة"، كاشفًا أنّ التونسيّين قدّموا أداءً جيّدًا في الشوط الثاني "وأرسلوا بشكل أفضل وبعض الكرات الطائشة هنا وهناك ذهبت في الإتجاه الصحيح بالنسبة لهم".

وتابع "في الشوط الرابع، أخفقنا في خمس إرسالات مع اقترابنا من نهاية اللّقاء. لا يمكننا فعل ذلك حين نكون تحت الضغط من أجل إنهاء اللّقاء".

المجموعة الأولى

وفي المجموعة الأولى، صعدت بولندا إلى الصدارة بسبع نقاط بتحقيقها انتصارها الثاني وحصولها على نقطة من خسارتها بخمس مجموعات في الجولة الأولى أمام إيران، وذلك على حساب فنزويلا 3-1 (25-16 و25-13 و18-25 و25-15).

واستفادت بولندا من هزيمة اليابان المضيفة أمام إيطاليا وصيفة أولمبياد ريو 1-3 (20-25 و17-25 و25-18 و21-25)، لكي تزيحها عن الصدارة بعدما تجمّد رصيد الأخيرة عند 7 نقاط وبفارق نقطة أمام كلّ من إيران التي مُنيَت بالهزيمة الأولى بعد انتصارين في الجولتَين الأوليَين، وجاءت على يد كندا صفر-3 (16-25 و20-25 و22-25)، وإيطاليا الرابعة وكندا الخامسة.

وتقبع فنزويلا في ذيل المجموعة من دون نقاط.

وتقام الجولة الرابعة قبل الأخيرة الجمعة حيث تلتقي بولندا مع اليابان، إيطاليا مع إيران، وكندا مع فنزويلا.