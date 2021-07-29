شكرا لقرائتكم خبر عن الشاطر: لقطة "الشناوى والونش" تكشف الروح الحلوة بين لاعبى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسلام الشاطر، نجم الأهلى الأسبق، أن مصر كلها فرحت بعد فوز المنتخب الأوليمبى على أستراليا والتأهل لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو، وكان روح اللاعبين سر الانتصار.

وأضاف الشاطر خلال تقديمه برنامج البيت الكبير الذى يقدمه على قناة الأهلى، أن هناك لقطة رائعة لمحمد الشناوى حارس الأهلى ومحمود الونش لاعب الزمالك تكشف الروح الحلوة بين لاعبى الناديين الأهلى والزمالك، وهذا هو المطلوب النظر له من الجميع يكون هذا هو الأسلوب بين القطبين.

وقال الشاطر: "الشناوى هو أفضل حارس مرمى فى مصر وفى أفريقيا ومستواه يؤكد ذلك، والونش من أفضل اللاعبين فى مصر بمركزه".

وأذاع الشاطر صورة يظهر فيها الشناوى يرفع الونش فى مشهد رائع يعبر عن روح الحب والود بين لاعبى المنتخب الأوليمبى.