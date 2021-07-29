شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأولمبى تغادر مدينة مياجى وتتجه إلى طوكيو لمواجهة البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر اليوم، الخميس، بعثة المنتخب الوطني الأولمبي مدينة مياجي، متوجهة إلى مدينة طوكيو، بعد أدائها لمباراة أستراليا في ختام المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم في الدورة الأولمبية.

وتقام مباراة المنتخب الأولمبى مع منتخب البرازيل يوم السبت المقبل، فى دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020، ومن المنتظر أن تستغرق رحلة الفريق عبر القطار 5 ساعات.