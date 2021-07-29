شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: نحاول مع الكاف مد مهلة إرسال أسماء الفرق المشاركة بالبطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أزمة مشاركة الفرق المصرية في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، بعدما حدد الاتحاد الأفريقي يوم 10 أغسطس المقبل موعدا نهائيا لإرسال الفرق المشاركة وهو ما يسبق انتهاء الدوري في مصر وتحديد الفرق المتأهلة.

وأوضح مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "10 أغسطس هي المهلة المحددة لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل للاتحاد الأفريقي، وهناك محاولات مع كاف لمد فترة إرسال أسماء الأندية".

وأوضح رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الجبلاية: "الأهلي حجز مقعده والزمالك أيضا، بالنسبة لفريق طلائع الجيش حتى هذه اللحظة له الأولوية في المشاركة في الكونفدرالية لأنه وصيف كأس مصر، ووصيف الكأس له الأولوية عن رابع الدوري، لن نستبق الأحداث وسنرى ماذا سوف يحدث".

في المقابل، يرى محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، أن الجدارة الرياضية هي التي تحدد الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم المقبل.

وأضاف الخولى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "أنا مش فاهم ليه اللغط حول الفرق المتأهلة للبطولات الأفريقية الموسم المقبل، اللائحة واضحة جدا ولا تحتاج كل هذا الجدل، المصري سيتواجد في البطولات الأفريقية وفقا لمبدأ الجدارة الرياضية".

وتابع محمد الخولي: "يجب تطبيق الجدارة الرياضية بالنسبة للمشاركين في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل، حاليا النادي المصري يحتل المركز الثالث وعليه يحق له المشاركة".