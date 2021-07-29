شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: الشناوى أصبح علامة فارقة وأحمد ريان يحتاج الثقة الدولية و"يكسر الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض، مدرب المنتخب ونجم الأهلى السابق، أنه لم يتفاجأ بالمستوى المميز الذى ظهر عليه أكرم توفيق مع النادى الأهلى والمنتخب الأوليمبى، لأنه المستوى الطبيعى للاعب الذى يقاتل دائما سواء في المران أو المباريات.

وقال سيد معوض خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "لم أتفاجأ بمستوى أكرم توفيق لأنه لاعب يقاتل على قدر إمكانياته، ولما كنت مدرب في الأهلى كنت دائما بقود تمارين المستبعدين فكنت كل تمرين أكلم اللاعبين إن الفرصة جاية، ولكن مع مرور 7 أشهر كنت المدرب لأكرم توفيق ومش عارف أقوله إيه، والحقيقة إن أكرم توفيق وكريم نيدفيد كانوا في التمرين زى المباريات قتال ومفيش هزار، وحاليا أصبح لا غنى عنه، وسيكون مؤثرا جدا في الفترة المقبلة في المنتخب والأهلى، وإعارته للجونة كانت مفيدة جدا، وما يقدمه حاليا هو المستوى الطبيعى لأكرم توفيق".

وتابع سيد معوض: "محمد الشناوى أصبح مثالا لكل لاعب عنده إصرار وهدف لازم يحققه، يعنى قبل العودة للأهلى كانت الدنيا متوحيش بكل ما حققه، فرجع الأهلى ولعب كأس العالم وأصبح حارس مصر والأهلى الأساسى ولعب كأس العالم للأندية وخد أفريقيا مرتين وكمان لعب أولمبياد وقاد المنتخب للتأهل، لازم اللاعبين تقاتل من أجل تحقيق أهدافهم".

وأوضح مدرب المنتخب: "المنتخب الأولمبى ظهر بشكل مميز عندما تخلى عن الرهبة من اسم المنتخبات التي يواجهها، واللاعبون ظهروا بمستواهم المعهود زى الشناوى والونش وحجازى، وكمان أول مباراة كويسة لرمضان صبحى، وأحمد ياسر ريان يحتاج الثقة الدولية وهيكسر الدنيا، وبكل تأكيد المنتخب افتقد وجود محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم، بالإضافة لمصطفى محمد" .

وأضاف سيد معوض: "نتابع كل اللاعبين ونتمنى المنتخب الأوليمبى يكمل في الأولمبياد لأنها ستنعكس على المنتخب الأول الذى يضم العديد من اللاعبين الأولمبيين، وبطمن الجماهير أننا جاهزين لتصفيات كأس العالم ولو كل لاعيبة مصر في حالتها لن يقف أمامنا أي منافس".