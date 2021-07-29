شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: نحلم بميدالية فى كرة القدم والمواعيد الجديدة للدورى بعد لقاء البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أداء المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب كان رجوليا أمام استراليا واستحق الفوز والتأهل، قائلا: "نتمنى استكمال المشوار والعودة بأول ميدالية أولمبية".

ويلعب المنتخب الأولمبي، ظهر السبت، أمام البرازيل في ربع النهائي بأولمبياد طوكيو، وسط آمال مصرية بالعبور إلى نصف النهائي والمنافسة على ميدالية أولمبية ستكون الأولى في تاريخ كرة القدم المصرية.

وأضاف مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "في الفترة الماضية المنتخب الأولمبي فاز على البرازيل وديا، وبإضافة اللاعبين الكبار نحن قادرون على تخطى البرازيل في الأولمبياد في موقعة السبت المقبل".

وأوضح رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة: "المتغيرات بشأن جدول الدوري معروفة من قبل الأولمبياد وهناك جدولان للدوري تم إعدادهما تحسبا للظروف وبعد مباراة البرازيل سنعلن عن واحد منهما إما يوم 31 يوليو أو 1 أغسطس".

واختتم مجاهد: "المواعيد الجديدة للدوري سيتم إعلانها عقب مباراة مصر والبرازيل، وبالتالي من الممكن مد الدوري لشهر سبتمبر المقبل حال وصول منتخب مصر الأولمبي لنصف نهائي الأولمبياد".