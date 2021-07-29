شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي: مبدأ الجدارة الرياضية يضعنا فى الكونفدرالية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، أن الجدارة الرياضية هي التي تحدد الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم المقبل.

وأضاف الخولى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "أنا مش فاهم ليه اللغط حول الفرق المتأهلة للبطولات الأفريقية الموسم المقبل، اللائحة واضحة جدا ولا تحتاج كل هذا الجدل، المصري سيتواجد في البطولات الأفريقية وفقا لمبدأ الجدارة الرياضية".

وتابع محمد الخولي: "يجب تطبيق الجدارة الرياضية بالنسبة للمشاركين في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل، حاليا النادي المصري يحتل المركز الثالث وعليه يحق له المشاركة".

وتشهد الفترة الأخيرة عددا من الأخبار المتواترة عن الصعوبات التي تواجه استكمال الدورى، وذلك وسط ضغط المباريات والمشاركات الخارجية للمنتخب المصري التي ستؤثر بشكل أكبر على الموسم المقبل وخوض بطولتي العرب وأمم أفريقيا.

الاتحاد الأفريقي أرسل خطابًا للاتحادات الأعضاء أول أمس الإثنين يطالب فيها بتحديد الأندية المتأهلة لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بموعد أقصاه 30 يونيو، على أن ترسل قوائم اللاعبين في الفترة من 10 إلى نهاية يوليو على أقصى تقدير.

وهدد الجهاز الفني للمصري البورسعيدي، لاعبى فريقه باستبعاد المقصرين من المباريات لنهاية الموسم حال التقصير في التدريبات أو في تقديم المجهود خلال المباريات المتبقية للفريق بالدورى.

واتفق على ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي مع مجلس الإدارة على تغليظ العقوبات في الفترة المقبلة، حيث عقد ماهر اجتماع مع مسئولى المصرى وتم خلاله اتهام بعض اللاعبين بالتقصير وارجع لهم التسبب في تراجع النتائج.

واتفق مسئولو النادي المصرى مع على ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدى على تسليم التقرير الفني باحتياجات الفريق للموسم المقبل، في النصف الأول من أغسطس المقبل.