شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يهزم دمياط بخماسية استعدادا للزمالك ويهنئ التوأم حسن بالتمديد موسما آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا كبيرا على نظيره منتخب دمياط، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت مساء الأربعاء، استعدادا لمواجهة الزمالك المقبلة، والمقرر لها 6 أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن لقاءات بطولة الدورى العام، وأحرز أهداف زعيم الثغر، السيد سالم "هدفين"، محمود رزق "هدفين"، وهدف وحيد أحرزه مروان النجار.



التوأم إبراهيم وحسام حسن

كما هنأ نادى الاتحاد، التوأم إبراهيم وحسام حسن، بعد التجديد لموسم قادم مع زعيم الثغر، قائلا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "تهانينا للعميد حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة، على تجديد تعاقدهم لموسم جديد مع نادى الاتحاد السكندرى".



مباراة الاتحاد ودمياط

وأتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، أمس الأربعاء، اتفاقه مع حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق، حيث تم تجديد تعاقدهم وكذلك جميع أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى المعاون للجهاز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، وذلك لمدة موسم جديد.



الاتحاد ودمياط

وعقد رئيس النادى جلسة مع التوأم "حسن" عقب تفويضه من مجلس الإدارة بحضور حازم الرجال أمين الصندوق لإنهاء ملف التجديد، للاتفاق على كافة تفاصيل تجديد التعاقد، عقب التقاء الرغبتين من جانب مجلس الإدارة والتوأم على تجديد التعاقد لموسم جديد.





وقاد التوأم الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، واستطاعا أن يحوزا على ثقة جُموع جماهير الثغر من خلال العروض الطيبة والمتميزة التى أشاد بها الجميع خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري.





وأشاد محمد مصيلحى بتجديد التعاقد مع التوأم، وأشار إلى استقرار القيادة الفنية فى الموسم الجديد بأنه أحد نقاط القوة التى سيتمتع بها الفريق خلال منافسات الموسم القادم، وأنه يثق تماماً فى القدرات الفنية الكبيرة حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير الكرة.