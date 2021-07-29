شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى وأسوان اليوم الخميس 29 / 7 / 2021 بالدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره أسوان على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلى فوزاً غالياً على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته الأخيرة بالمسابقة، فيما تعادل أسوان مع سيراميكا بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

موعد مباراة الاهلى وأسوان

تقام مباراة الاهلى وأسوان فى السابعة مساء اليوم الخميس، ويتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري، وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك، وذلك أمام أسوان ووادي دجلة وسيراميكا .

ترتيب الأهلى وأسوان فى جدول الدوري

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة، فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وتلقى الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.

غيابات الاهلى أمام أسوان

ويخوض الأهلى مباراة الليلة مفتقدا ستة لاعبين هم: محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن، بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى في أوليمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الانتاج، وسيواصل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للمارد الأحمر الاعتماد على الحارس علي لطفي بدلا من الشناوي وحسين الشحات بدلا من توفيق في مركز الظهير الأيمن والنيجيري جونيور أجايي لتعويض محسن.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وأسوان

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وأسوان اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.