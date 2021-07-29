شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: معدن الشناوي ظهر أمام أستراليا ..ودجلة يطالب بتكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، عن المستوى المميز لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب الأولمبي قائلا: "الشناوي اختيار صائب من شوقي غريب، وظهر معدن الشناوي أمام أستراليا، وكان أحد عوامل الوصول لدور الثمانية".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "تأهل المنتخب الأولمبي وإقصاء منتخب بحجم الأرجنتين إنجاز عظيم للكرة المصرية، ونبرة الإحباط التي صاحبت المنتخب في بداية رحلته انطلقت من قناعة الجماهير بقدرات اللاعبين المصريين".

وتابع حارس مرمى ومدير الكرة بنادي دجلة: "في مباراة الأرجنتين اتخطفنا، ومباراة أستراليا أثبتت قوة وتنظيم المنتخب الوطني الأولمبي، ولدينا أسماء بارزة، ومواجهة البرازيل صعبة لأنه يملك أفضل اللاعبين المحترفين في أفضل أندية أوروبا".

وعلق أوسة على غموض موقف مباراة دجلة والأهلى المقرر لها الثاني من أغسطس قائلا: "أنا دلوقتي مش عارف هعمل برنامجي على أساس إيه؟! هل بعد التوقف سنعود بمواجهة الأهلى أم بمواجهة المحلة، ومتى نعود لاستئناف مبارياتنا".

وطالب عبد المنصف بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الدوري المصري، موضحا: "الأهلى عاد من بطولة أفريقيا لمواجهة الفرق الأربعة المهددة بالهبوط هذا الموسم، وبالفعل الأهلى واجه الإنتاج والبنك وسيواجه أسوان ولم يتبق سوى مباراة الأهلى وكنا نطالب بخوض مباراتنا مع الأهلى لتحقيق العدالة".