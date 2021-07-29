شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: وائل جمعة عنده "رد لكل خطأ".. وبركات كان بيدفع فلوس علشان يعمل مقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض، مدرب المنتخب ونجم الأهلى السابق، أن وائل جمعة مدافع الأهلى والمنتخب السابق كان عنده رد لكل خطأ يقوم بارتكابه وجلبرتو من أفضل اللاعبين اللى دخلت النادى.

وقال سيد معوض خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "جلبرتو إنسان محترم جدا وطيب وبيحب كل الناس وطوال مشواره مع الأهلى لم يحدث أي مشكلة معه داخل النادى، ورغم المنافسة القوية بيننا إلا أن علاقتنا كانت قوية جدا، وكذلك فلافيو اللى كان دائما بيحب يهزر معايا".

وأضاف سيد معوض: "محبش ألعب على لاعب قصير زيى، لأن طول المباراة بتكون ضرب وجرى وفرهدة، زى مباراة المنتخب أمام الكاميرون، من المباريات المتعبة جدا لأنى كنت بلعب على لاعب قصير طولى".

وأوضح معوض: "وائل جمعة من الناس اللى بعزها جدا، ومرة كنا بنلاعب جنوب أفريقيا مع المنتخب والدقيقة 94 ومهاجم جنوب أفريقيا انفرد وبيجرى وراه وائل جمعة لحد ما دخل على الحضرى وسجل الهدف وخسرنا اللقاء، فكان عندنا ماتش مع الأهلى في جنوب أفريقيا بعدها، لاعيبة الأهلى فضلت في جنوب أفريقيا لحد ما بعثة الفريق تيجى، فقلنا لوائل جمعة ليه ممسكتش اللاعب ومنعته من التسجيل رد وقال كان لابس تيشيرت تحت التيشيرت فمكنتش هعرف أمسكه، وفى مباراة الأهلى كان فيه موقف طبق الأصل من موقف المنتخب في أول المباراة فقام بشد اللاعب وخد إنذار واتحسبت فاول من على الـ18 واتلعبت وجت جول راح وائل باصص لينا وقالنا أدينى شديته أهو ودخلت جول".

وأضاف مدرب المنتخب الوطنى: "محمد بركات كان ممكن يغرم فلوس علشان يعمل مقلب في حد، في مرة اتفق مع واحد يكلمنى علشان نروح له الأقصر ودفعلى فلوس وجابلى تذاكر الحجز وقالى أكلم بركات اللى هو أصلا متفق معاه، وتانى يوم حضرنا اللبس ورحنا مكان فطرنا فيه وطالعين على المطار علشان الطيارة بعد نص ساعة، فراح قالى أنا عندى مشكلتين حاليا هلغى حجز الطيران إزاى والفندق، وبالفعل خسر قيمة حجز الطيران علشان يعمل فيا المقلب".