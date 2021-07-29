شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الدورى يتوقف بعد مباراة الأهلي وأسوان وينتهى 17 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير مصير الدورى المصري بعد تأهل المنتخب الأولمبى لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو، قائلا: "الدوري سيتوقف عقب مباراة الأهلى وأسوان مساء اليوم الخميس، وسيعود يوم 10 أغسطس في حال خروج منتخب مصر الأولمبي من دور الثمانية أمام البرازيل".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "لن تلعب مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز حتى عودة المنتخب الأولمبي من اليابان، والتأجيل قد يستمر لما بعد 10 أغسطس في حال تأهل الفراعنة لنصف نهائي الأولمبياد".

وأوضح شوبير: "مباراتا الأهلي مع دجلة وسيراميكا سيتم إعلان تأجيلهما خلال ساعات، والأندية وافقت على هذا الاتجاه من قبل في اجتماع شامل بالجبلاية قبل سفر المنتخب الأولمبي لليابان".

وأكمل: "الدوري سيتوقف ويعود بعد عودة المنتخب الوطني الأولمبي، والدوري سينتهي يوم 17 سبتمبر المقبل وسيتم الإعلان عن هذا خلال ساعات".

وتسبب تأهل المنتخب الأولمبى لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو، فى غموض مواجهة الأهلي المقرر لها يوم 2 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق دجلة في تصريحات خاصة لليوم السابع: "علمنا من مصادر مقربة من اتحاد الكرة نية لجنة المسابقات تأجيل المباراة، أجريت عدة اتصالات بأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة لكني لم أتوصل إليه، وما زال الغموض يحاصرنا".

وتابع عبد الواحد: "من المفترض أن ندخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا للمباراة، لأن التأجيل سيترتب عليه إلغاء التحضيرات القائمة، نريد حسم هذا الجدل ومعرفة مصير اللقاء مع الأهلي".