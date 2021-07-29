شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يؤازر شقيقه صالح بعد إصابته: سلامتك يا حبيبى وترجع أقوى من الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لنادى الزمالك، على مؤازرة زدعم شقيقه صالح جمعة، صانع ألعاب نادى سيراميكا، بعد إعلان النادى تعرضه لإصابة بقطع فى وتر أكيلس، متمنيا له العودة سريعا للملاعب.

ونشر جمعة صورة لشقيقه صالح، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاءً لا يغادر سقما يارب العالمين، قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ألف سلامة عليك يا حبيب قلبى وترجع أحسن وأقوى من الأول إن شاء الله يا حبيبى".



وكان الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى لنادى سيراميكا، أكد أن الفحص المبدئى للاعب صالح جمعة، يشير إلى تعرضه لإصابة بقطع فى وتر أكيلس.

وسقط صالح جمعة، لاعب خط وسط سيراميكا، من دون أى تدخل خلال ودية فريقه مع طلائع الجيش، التى انتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف، فى المباراة االتى أقيمت، أمس الأربعاء، وأثبت الفحص الظاهرى تعرضه لقطع فى وتر أكيلس، وتم نقله على الفور إلى إحدى مراكز الأشعة الطبية فى التجمع الخامس، لفحص اللاعب والتعرف على ملابسات الإصابة.

وقال الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى، إن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب ما سوف تحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة.