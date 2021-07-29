شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. منافسات البعثة المصرية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها اليوم، الخميس، فى مختلف الرياضات التى تشارك بها مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وتخوض المنافسات اليوم "الرماية والسباحة والملاكمة والجودو والشراع والتجديف والسلاح".

ويشارك لاعبو مصر فى المنافسات التالية:

على بدوى.. فردى ليزر السباق الـ7.. 5:05 صباحا.

خلود منسى.. فردى ليزر راديال السباق الـ7..5:15 صباحا.

عبد الخالق البنا.. فردى اسكيف نصف نهائى.. 4:50 صباحا.

رمضان درويش أمام بطل باكستان فى وزن 100 كجم.. 4 صباحا.

يسرى رزق أمام بطل كازاخستان فى وزن + 91 كجم .. 11:51 صباحا.

يوسف رمضان.. مسابقة 100 م فراشة..12:51 صباحا.

الرماية

ماجى العشماوى.. حفرة سيدات.. 2 صباحا.

عبد العزيز محيلبة .. حفرة رجال..2:50 صباحا.

أحمد زاخر .. حفرة رجال ..2:50 صباحا.

فريق سيدات الشيش ..3:50 صباحا.