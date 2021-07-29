شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: مواجهة البرازيل "فارقة" مع جيلنا.. وتعلمت من جوزيه الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض، مدرب المنتخب ونجم الأهلى السابق، أنه تعلم الكثير من البرتغالى مانويل جوزيه خلال الفترة التي لعب معه داخل الأهلى، وهو ما انعكس عليه في مشواره التدريبى حتى الآن.

وقال سيد معوض خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "تعلمت من مانويل جوزيه الكثير ولكن أكثر شيء هو الاهتمام بكل التفاصيل، فمانويل جوزيه لا يعد أي كلمة من أي لاعب اتجاه الجهاز الفني وكان بيعمل مشكلة كبيرة، وهو ما قمت به أثناء تدريبى الأهلى عندما تحدث لاعب عن الجهاز وتم إيقاف اللاعب وإبعاده عن المباريات حتى لو كان نجم الفريق، لذلك كان جوزيه عبقرى ويعامل كل اللاعبين بشكل متساوى الأساسى زى الاحتياطي".

وأضاف مدرب المنتخب: "أي لاعب بيكون فرحان وهو قاعد احتياطي لازم يمشى من النادى، ومن حق كل لاعب لا يلعب يحزن ولكن دون التأثير على المجموعة ودون عمل أي مشكلة، وحزنه لازم ينعكس على أدائك في التمرين والمباريات، وأنا كنت من أكتر اللاعبين اللى كان بيبان على وشى الزعل دون عمل أي مشكلة لان اللاعب الموظف عمره قصير في الملعب".

وأوضح: "مباراة البرازيل من المباريات التي لا تنسى للجيل بتاعنا، لأن المباراة كانت مختلفة في الشوطين، الشوط الأول النتيجة 3/ 1 والدنيا كانت صعبة جدا وكابتن حسن شحاتة قالنا بين الشوطين اللى خايف يخرج لأن المباراة بالشكل ده ممكن تروح لـ6 أو 7 أهداف، ولكن شخصيات معظم اللاعبين في هذا الجيل فرقت كتير في الشوط الثانى وقدمنا أداء مميزا جدا".