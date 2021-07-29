شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى غريب لوالده بعد التأهل لدور الـ8: مبروك يا أحسن مدير فنى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمد شوقى غريب، لاعب الإنتاج الحربى، والده الكابتن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، بعد الفوز على أستراليا بهدفين دون رد، والتأهل لمواجهة البرازيل، فى دور الثمانية من بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

ونشر محمد شوقى صورة لوالده عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "الحمد لله.. ألف مبروك يا أحسن مدير فنى فى مصر"، وفى ستورى آخر هنأ لاعبى المنتخب، قائلا: "ألف مبروك يا رجالة".





ويواجه منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب نظيره منتخب البرازيل، يوم السبت المقبل، بتمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، فى دور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020، بعد تأهل الفراعنة عن المجموعة الثالثة محتلاً المركز الثانى فى مجموعته التى ضمت إسبانيا صاحبة المركز الأول وأستراليا والأرجنتين.





وحقق منتخب مصر الأوليمبى مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0، ويتأهل فى عن مجموعة الموت التى ضمت الأرجنتين وإسبانيا لمواجهة البرازيل، أحرز هدفى منتخب مصر الأوليمبى أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 44 وعمار حمدى فى الدقيقة 85.