ملف الأربعاء.. جدول منافسات مصر في الأولمبياد..مدرب سلة الزمالك.. وحكم مباراة الأهلي وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث اليوم الأربعاء:

مجاهد: الطلائع أحق بالكونفدرالية.. ولدينا جدولين للدوري

حسب اللائحة.. من يحق له تمثيل مصر إفريقيًا وفقًا للجدارة الرياضية؟

الأهلي يواصل مطاردة اللقب 43 بتحدي أسوان في الدوري

المصري: سنطالب اتحاد الكرة بتنفيذ اللائحة حول الفريق المشارك بالكونفدرالية

"مفيش كوبري".. معوض يسترجع كواليس انتقاله للأهلي وما حدث في الإسماعيلي

مدير اللجنة الأولمبية: النتائج التي حققتها البعثة المصرية في طوكيو مبشرة

ربيع ياسين: أتوقع فوز منتخب مصر على البرازيل والشناوي وحجازي الأبرز

رسميًا.. الزمالك يُعين اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرًا فنيًا لفريق السلة

إلى الدوري الأوروبي.. جالاتا سراي يواجه سان جونستون الأسكتلندي في التمهيدي

رئيس اتحاد تنس الطاولة: اللاعب عمر عصر تفوق على نفسه في أولمبياد طوكيو

بالمواعيد.. جدول منافسات مصر يوم الخميس في أولمبياد طوكيو

الاتحاد السكندري يجدد عقد حسام وإبراهيم حسن لمدة موسم

سيراميكا كليوباترا يعلن إصابة صالح جمعة بقطع في وتر أكيليس

رسميًا.. الأهلي يُعلن بدء عمل شركتي الخدمات والمنشآت الرياضية

مصدر لمصراوي: طلائع الجيش يقترب من الكونفيدرالية الأفريقية

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة أسوان

محمد عادل حكما لمواجهة أسوان والأهلي بالدوري