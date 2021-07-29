مجاهد: الطلائع أحق بالكونفدرالية.. ولدينا جدولين للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المنوطة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن أحقية نادي طلائع الجيش بالمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال مجاهد :"اللائحة تقول أن بطل الكأس يشارك في الكونفدرالية، ويحل وصيفه بدلاً منه إذا كان متأهلاً بالفعل".

وأضاف مجاهد :"إذا سارت الأمور على طبيعتها، سيشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وطلائع الجيش في الكونفدرالية مع صاحب المركز الثالث في دوري الموسم الحالي".

وعن استئناف الدوري بصورة طبيعية قال مجاهد :"مباراة الأهلي وأسوان هي الأخيرة قبل توقف قصير، ونعود أحد يومي 5 أو 6 أغسطس، وإما أحد يومي 9 أو 10 أغسطس".

واسترسل مجاهد:"لدينا جدولين للدوري، الأول إذا فازت مصر على البرازيل في ربع نهائي دورة طوكيو ووصلت إلى نصف النهائي، والثاني إذا ودعت المسابقة وعاد الفريق المصري إلى القاهرة مبكراً".

وعن إمكانية إلغاء الدوري قال مجاهد في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" ساخراً :"إلغاء الدوري شيء من الخيال"، مشدداً على استكمال مسابقة الموسم الحالي حتى نهايتها.