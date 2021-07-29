المصري: سنطالب اتحاد الكرة بتنفيذ اللائحة حول الفريق المشارك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن الفريق البورسعيدي سيطالب اتحاد الكرة بتنفيذ اللائحة حول الفريق المشارك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم المقبل.

ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

وكان مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، قال في تصريحات خاصة لمصراوي، أن نادي طلائع الجيش بات قريباً من المشاركة في كأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

وقال الخولي في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "اللغط الدائر حول الفريق المشارك في الكونفدرالية غير مبرر ويجب اتباع اللائحة، والنادي المصري لن يفرط في حقوقه".

واختتم: "طلائع الجيش هو وصيف الكأس لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، ونحن نلعب الآن في موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، ويجب الاحتكام إلى المربع الذهبي في الدوري وفقا للجدارة الرياضية، وسنطالب اتحاد الكرة بتنفيذ اللائحة".