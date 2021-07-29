شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد الودية ضمن تحضيرات الشياطين الحمر للموسم الجديد 2021-22، في إحدي مباريات اليوم الاربعاء 28 يوليو 2021، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

أكتسب برينتفورد قوة دفع لا بأس بها قبل خوض موسمه الأول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تعادله 2-2 مع مانشستر يونايتد في مباراة ودية جرت بينهما ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد.

وتقدم مانشستر يونايتد عن طريق السويدي أنتوني إلانجا في الدقيقة 12، لكن شاندون بابتيست تعادل لبرينتفورد في الدقيقة 20.

وأعاد البرازيلي أندرياس بيريرا التقدم ليونايتد مرة أخرى في الدقيقة 50 بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، غير أن الفرنسي بريان مبيومو أحرز هدف التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 78.

ويسعى مانشستر يونايتد للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عنه منذ موسم 2012-13، حيث يفتتح مشواره في الموسم الجديد بمسابقة البريميرليج بمواجهة ضيفه ليدز يونايتد في ديربي بينينز يوم 14 أغسطس المقبل.

في المقابل، يحلم برينتفورد، الذي صعد للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، بالاستمرار في المسابقة العريقة وعدم العودة لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه أرسنال.

ودخل مانشستر مباراة اليوم بعدما تعرض لهزيمة قاسية امام كوينز بارك رينجرز بنتيجة 4-2 يوم 24-7-2021، وكان الشياطين قد حققوا الفوز في المباراة الودية الأولى أمام ديربي كاونتي بنتيجة 2-1 يوم 18 يوليو الجاري.

ومن المقرر ان يلعب مانشستر يونايتد مباراتين وديتين أمام كلا من فريق التشامبيونشيب “بريستون نورث ايند”، يوم السبت 31 يوليو الجاري، قبل أن يختتم استعداداته بمواجهة إيفرتون يوم 7 أغسطس المقبل.

شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد الودية اليوم