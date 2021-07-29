موعد مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري والقنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري مع القنوات الناقلة والمعلق، ضمن مؤجلات الجولة الـ 17 والتي تقام خلال 72 ساعة من لقاء المارد الاحمر أمام الانتاج الحربي في المسابقة.

يحين موعد مباراة الاهلي وأسوان يوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش بإدارة من الحكم “محمد عادل”، وتقام على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

وتنقل مباراة الأهلي واسوان في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت 1، ويتولي مهمة التعليق على اللقاء المعلق “أحمد شوبير” والمعلق “محمد الكواليني”.

حقق الاهلي فوزاً صعباً في الوقت القاتل على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التى جمعتها يوم الاحد الماضي بفضل هدف البديل “والتر بواليا” في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع، والتي أقيمت على ستاد السلام لحساب الجولة 24 في الدوري المصري.

ويدخل الاهلي مباراة اليوم أمام اسوان محتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة خلف غريمه التقليدي الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، ومتبقي للشياطين مباراتان مؤجلتان.

ويغيب عن صفوف الأهلي في مباراة اليوم أمام أسوان ست لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب وجودهم مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2020، الى جانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة الانتاج الحربى بالدوري المصري.

على الجانب الآخر يصارع أسوان من أجل النجاة من الهبوط الى دوري الدرجة الثانية حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن البنك الاهلي صاحب المركز الخامس عشر.

وسيقاتل زهرة الجنوب من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام الاهلي مستغلا الغيابات الموجودة في صفوف الأحمر بالإضافة الى الإرهاق الذي يتعرض له اللاعبين بسبب تزاحم الجدول المحلي.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين في الدوري المصري بالجولة الـ 20 قد شهد فوزاً عريضاً للأهلي بثلاثية نظيفة، سجل جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجي في المباراة التي أقيمت يوم 17 أغسطس 2020 على ستاد القاهرة الدولي.