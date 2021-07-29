الامارات | الجزائري نموشي عينه على إنجاز أولمبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري نموشي عينه على إنجاز أولمبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل الملاكم الجزائري يونس نموشي متابعة مشواره ضمن أولمبياد طوكيو الصيفي وتحقيق إنجاز كبير، عندما يخوض اليوم دور الـ16 في وزن 69-75 كلغ. وبعد تغلبه على الأوغندي كافوما دافيد سيموجو 5-صفر في دور الـ32، يلاقي نموشي الفلبيني أومير مارسيال. وقال نموشي في تصريح صحافي إنه على ثقة كبيرة بتحقيق ما يسعد به الجمهور الجزائري.

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