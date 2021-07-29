الامارات | 21 رياضة في النسخة الثانية من «ألعاب مدارس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 21 رياضة في النسخة الثانية من «ألعاب مدارس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تفاصيل النسخة الثانية من «ألعاب مدارس دبي» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها للمدارس الخاصة في دبي التي تنظمها شركة «إي أس أم»، وتُقام من سبتمبر 2021 إلى يونيو 2022 المقبل. وقال مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي، إن تنظيم الدورة يأتي في إطار جهود المجلس لتطوير الرياضة في القطاع المدرسي، وتأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح، والتي تنطلق منها المواهب الواعدة التي ترفد الأندية والمنتخبات وتقودها إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية.

ويتضمن برنامج النسخة الثانية، التي تُقام برعاية مجموعة مدارس جيمس التعليمية، منافسات في 21 رياضة هي: كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة الماء، الريشة الطائرة، كرة الشبكة (نت بول)، الغولف، ترايثلون، ألعاب إلكترونية، منافسات رياضات أصحاب الهمم، كريكت، دراجات هوائية، اختراق الضاحية، ألعاب قوى، سيارات الكارت، تنس، سباحة، التزلج على الثلج، شطرنج، تنس طاولة، البادل تنس. ومن المقرر أن يشارك فيها أكثر من 20 ألف طالب وطالبة دون الحصول على أي قيمة اشتراك لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية.

وتُقام الدورة المدرسية للمراحل السنية بداية من عمر تسع سنوات إلى 19 سنة، اذ سيتم تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية كما سيتواجد في المنافسات ممثلون عن أندية دبي لانتقاء الموهوبين وتسجيلهم ومتابعة تطور أدائهم ومستوياتهم. وتتيح هذه المبادرة الفرصة لجميع طلبة المدارس الخاصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، كما يتم إنشاء ملف رياضي لكل لاعب يسجل في الدورة بحيث يمكنه الاستفادة منه خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية والانضمام للأندية الرياضية من أجل اللعب في المستوى العالي.

وكانت النسخة الأولى شهدت تنظيم منافسات في عدد من الألعاب الإلكترونية بسبب الإجراءات الاحترازية أثناء الجائحة وشهدت إقبالاً كبيراً، اذ شارك فيها أكثر من 1500 طالب من 106 مدارس خاصة بدبي. وتعد الدورة الرياضية نموذجاً للتعاون الرياضي بين مجلس دبي الرياضي والقطاع الخاص، وهو التعاون الذي شهد إطلاق العديد من المبادرات من بينها الدورة الرياضية للشركات وبطولات أكاديميات الكرة وبطولة مديري الشركات للغولف، وغيرها الكثير من الدورات والبطولات الرياضية المختلفة.

وشدّد مجلس دبي على أن البطولات الرياضية المدرسية تعد أولى المحطات التأسيسية لانتقاء وتطوير المواهب الرياضية قبل انضمامها للأندية، كما يهدف المجلس من تنظيم الدورة إلى زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارهما وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع، إلى جانب تعزيز العلاقة بين المدارس والأندية وزيادة أعداد الرياضيين المنتمين لأندية دبي من خلال توسيع قاعدة الممارسين في المدارس وتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب الرياضية عبر المسابقات المدرسية التي يتنافس فيها الطلبة والطالبات من مختلف الأعمار والجنسيات.

• من الرياضات المعتمدة في النسخة الثانية: كرة القدم، الطائرة، السلة، كرة الماء، الشطرنج، ألعاب إلكترونية، تنس، سباحة، ورياضات أخرى.

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