الامارات | تألق الشناوي وهدفا حمدي وريان يقودان مصر لمواجهة البرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن تألق الشناوي وهدفا حمدي وريان يقودان مصر لمواجهة البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب المنتخب المصري لكرة القدم موعداً مع البرازيل في ربع النهائي من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بعد أن تجاوز أمس المجموعة الثالثة الصعبة باحتلاله المركز الثاني خلف منتخب إسبانيا برصيد أربع نقاط. وتمكن الفراعنة من تخطى عقبة أستراليا بالفوز عليه بهدفين دون رد حملا توقيع كل من أحمد ياسر ريان (45)، والبديل عمار حمدي (86)، بينما تعادلت إسبانيا مع الأرجنتين 1-1، لتودع الأخيرة مبكراً.

وفي كبرى مفاجآت البطولة ودّع المنتخب الفرنسي بخسارة قاسية 4-صفر أمام اليابان في الأولى، بينما تأهل البرازيل وساحل العاج إلى دور الثمانية أيضاً وأقصيت ألمانيا، بعد فوز حامل اللقب على السعودية 3-1 وتعادل المنتخب الإفريقي أمام وصيف الدورة السابقة ألمانيا 1-1. وتواجه اليابان نيوزيلندا في ربع النهائي 31 الجاري، بينما تلتقي المكسيك مع كوريا الجنوبية، والبرازيل مع مصر، وإسبانيا مع ساحل العاج.

وقدم منتخب مصر أداءً كان الأفضل مقارنة بما ظهر عليه أمام المنتخبين الإسباني والأرجنتيني، بعد أن تحرر مدربهم الوطني شوقي غريب من الحذر الدفاعي. ويدين الفريق المصري بهذا الانتصار إلى حارسه المُخضرم محمد الشناوي، الذي دافع عن مرماه ببسالة خصوصاً في الشوط الثاني الذي تصدى فيه لسبع فرص مُحققة للفريق الأسترالي.

ودخل «الفراعنة» لقاء الكنغارو باندفاعة هجومية واضحة وكان بوسع مهاجمه صلاح محسن أن يُسجل عند الدقيقة الخامسة من مواجهة مع الحارس جلوفير، إلا أنه أطاح بالكرة فوق العارضة. وظلت المحاولات المصرية مستمرة على دفاعات أستراليا الذي عانى مشكلات عدة، خصوصاً على الأطراف، لكن كل المحاولات باءت بالفشل حتى تمكن رمضان صبحي من القيام بمجهود فردي مميز من جهة اليسار مراوغاً المُدافع روفليس، ليمرر الكرة بين قدميه، ومنح أحمد ياسر ريان كرة على طبق من ذهب لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.

وظهرت خطورة الفريق الأسترالي في الشوط الثاني، لكن الشناوي تألق في التصدي لتسديدة جينراو.

وعاد للتألق من جديدة بإبعاد تسديدة ميكالفي التي وضعها في مكان صعب ليبعدها الحارس المصري بأطراف أصابعه. ونجح البديل حمدي في تأمين الفوز بتسجيله الهدف الثاني إثر متابعة جيدة لتسديدة ناصر منسي التي ارتدت من الحارس ليودعها داخل الشباك.

مباريات ربع النهائي (31 الجاري)

اليابان - نيوزيلندا

إسبانيا - ساحل العاج

كوريا الجنوبية - المكسيك

البرازيل - مصر

• فرنسا تلقت خسارة ثقيلة من اليابان صفر-4.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news