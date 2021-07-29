الامارات | عبدالله علي: التونسي مرياح إضافة كبيرة إلى دفاع العين

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله علي: التونسي مرياح إضافة كبيرة إلى دفاع العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، من خلال الموقع الإلكتروني للنادي، أمس، عن التعاقد مع الدولي التونسي، ياسين مرياح (28 عاماً)، حيث يتوقع أن يكون إحدى الإضافات المهمة لدفاع العين، وهو ثالث اللاعبين الأجانب في الفريق حالياً.

ويلعب مرياح للعين لموسمين حتى 2023، ويمتلك تجربة كبيرة، كما سيعتبر أحد العناصر المهمة في الموسم الجديد لـ«الزعيم». وقال مشرف فريق العين، عبدالله علي، في تصريح صحافي: «ياسين مرياح يعد إضافة مهمة لتعزيز منظومة العين الدفاعية، لما يتمتع به من مقدرات عالية وخبرة دولية كبيرة، وحضور رائع، وشخصية مميزة داخل الملعب وخارجه».

وأضاف: «المؤكد أن اللاعب لن يكون غريباً عن العين، الذي لعب له كوكبة من نجوم كرة القدم التونسية، ونجحوا في معانقة المجد مع (الزعيم)، كمحيي الدين هبيطة وحمادي العقربي وإسكندر السويح، ونتمنى له وزملائه التوفيق مع الفريق خلال مشوار التحدي في الموسم الجديد».

في المقابل، قال ياسين مرياح في تصريحات صحافية: «أدرك جيداً أن الانتماء للأندية الكبيرة يتطلب مضاعفة الجهود، وإظهار روح القتال والتحدي في الدفاع عن الشعار، من أجل الإسهام في تحقيق الأهداف المحددة من قبل إدارة النادي، لإرضاء القاعدة الجماهيرية العريضة التي يتمتع بها (الزعيم)».

وقال مرياح إن الإنجازات الكبيرة التي حققها العين، على مرّ التاريخ تعزز من مسؤولية كل لاعب مرتبط بالدفاع عن شعاره، لمواصلة مسيرة العطاء التي سطرت بأحرف من نور عبر الأجيال المتعاقبة على النادي، صاحب الأرقام القياسية وأفضل من دافع عن كرة القدم الآسيوية والخليجية في كأس العالم للأندية، والنادي الإماراتي الوحيد الذي حصد لقب البطولة الآسيوية، وصاحب الرصيد الأعلى في التتويج بلقب بطولة الدوري.

وأضاف:« أشكر الظروف التي جعلت من تجربتي الخليجية الأولى مع العين، أحد أفضل أندية آسيا، الذي ارتدى شعاره عدد من نجوم الكرة التونسية».

بطاقة شخصية

التونسي ياسين مرياح

- الميلاد: 02-07-1993

- الطول: 188 سم

- الوزن: 85 كغم

- المركز: قلب دفاع

- الأندية التي لعب لها: النجم الرياضي بالمتلوي التونسي - الصفاقسي التونسي - أولمبياكوس اليوناني - قاسم باشا التركي - لتشايكور ريزه سبور التركي - أولمبياكوس اليوناني.

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