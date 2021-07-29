الامارات | التميمي: سنعد 3 أو 4 لاعبين في الجودو لأولمبياد باريس 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن التميمي: سنعد 3 أو 4 لاعبين في الجودو لأولمبياد باريس 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو ناصر التميمي، إن لاعب منتخب الجودو فيكتور سكرتوف الذي ودع أولمبياد طوكيو بدور الـ32 ضمن وزن تحت 73 كلغ أمام السويدي تومي ماكياس، دفع ثمن فقدان التركيز في الثواني الأخيرة، بينما كشف في المقابل أن هناك برنامجاً وخطة لإعداد ثلاثة أو أربعة لاعبين للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن الظروف لم تخدمهم في الأولمبياد الحالية، بانتظار ما ستسفر عنه مشاركة رومانكو اليوم في وزن تحت 100 كلغ، متعهداً بأن الجودو سيرجع أقوى.

وأضاف: «فيكتور كبقية الرياضيين الذين جهزوا أنفسهم بأحسن حال وصولاً إلى الأولمبياد لتحقيق الميداليات لكن الظروف لم تكن في صالحه». وقال التميمي إنه ستتم الاستفادة من درس طوكيو للتحضير بشكل أقوى للاستحقاقات المقبلة.

وكشف أن «اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو وضع برنامجاً لأغسطس وسبتمبر المقبلين، وستبدأ المرحلة الجديدة بلاعبين جدد للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، ونسعى لكي يتأهل ثلاثة أو أربعة لاعبين، كون مسابقة الجودو تسمح بسبعة أوزان، وكلما زاد عدد اللاعبين كانت الفرصة أكبر للتتويج».

يذكر أن اتحاد المصارعة والجودو وفر إعداداً جيداً للاعبين فيكتور وزميله إيفان رومانكو، وكان آخر محطات الإعداد من خلال معسكر تدريبي في مولدوفا، حيث كانت الآمال كبيرة لتحقيق ميدالية جديدة، بعد برونزية توما في أولمبياد ريو 2016.

• سكرتوف دفع ثمن فقدان التركيز في الثواني الأخيرة أمام السويدي تومي ماكياس.

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