الامارات | كلباء يستكمل أجانبه بالبيروفي كارتاجينا

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يستكمل أجانبه بالبيروفي كارتاجينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم على حسابها في «تويتر» عن استكمال التعاقد مع اللاعبين الأجانب، بعد ضم لاعب الوسط الدولي البيروفي ويلدر كارتاجينا بعقد لموسمين. وبموجب ذلك اكتمل رباعي الأجانب حيث انضم كارتاجينا إلى التوغولي مالابا والمجري فارجا رونالد والنمساوي روبرت زولج، إضافة الى أربعة لاعبين مقيمين، هم الهولندي ايفير والأرجنتيني القادم من حتا رامريز، والإيطالي سانتيني والمغربي انيس كريمي، ما يعني أن كلباء سيضطر لإعارة احد المقيمين أو إلغاء عقد واحد منهم. ويعسكر كلباء حالياً في أبوظبي، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

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